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الأربعاء، 28-07-2021 03:52 م

قوات القمع تقتحم سجن عسقلان في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قسم (3) في سجن "عسقلان"، ونقلت الأسير المضرب عن الطعام محمد نوارة الى عزل بئر السبع، في خطوة تنكيلية بحقه.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن قوات القمع نكلت بالأسرى، وعبث بأغراضهم الشخصية وأجرت تفتيشات واسعة، وقامت بتخريب مقتنيات الأسرى فيه.


ولفتت الهيئة الى أن قسم (3) في عسقلان يقبع فيه عدد من الأسرى المرضى ذوي الحالات المرضية الصعبة والخطيرة كالأسرى: موفق عروق، وممدوح عمرو، وشادي موسى، وعثمان أبو خرج، وحمادة أبراش، وياسر ربايعة، ووائل أبو شخدم.
من ناحيته، أوضح نادي الأسير، أنّ الأسير نوارة من مدينة رام الله، محكوم بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2001.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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