قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرئيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها.

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وقالت مصادر أمنية إن وحدات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت الى المدينة ومخيمها، وتبعها اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال.



وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من مدينة جنين ومخيمها.



وحذرت قوات الاحتلال، الصحفيين وطواقم الإسعاف من التنقل والتحرك في المناطق المتواجدة فيها.



وقررت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر تأخير بداية دوام المدارس في المدينة حتى الساعة التاسعة، حفاظا على سلامة الطلبة.

وفا