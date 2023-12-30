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السبت، 30-12-2023 11:30 ص

كندا تنفي دعمها "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - نفى مستشار الاتصالات في الحكومة الكندية " جيفري ماكدونالد " صحة ما تداوله إعلام الاحتلال الإسرائيلي بدعم كندا لهجرة الفلسطينيين الطوعية إليها.

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وأكد مستشار الاتصالات أن هذه الأخبار كاذبة ولا صحة لها ".


وأضاف ماكدونالد " أن كندا تعمل مع شركائها في المنطقة لإجلاء مواطنيها وحاملي الإقامات الكندية وأفراد عائلاتهم ممن تتوفر لديهم الشروط اللازمة، من قطاع غزة، وتقدم التسهيلات اللازمة بخصوص ذلك".


وأشار إلى أن كندا ستطلق برنامجاً للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، على أن تعطي الأولوية لطلباتهم وعمليات تقييمها.


 




 

 


 

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