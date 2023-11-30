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الخميس، 30-11-2023 04:51 م

الاحتلال يستولي على مئات الدونمات من أراضي الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم

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الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال اليوم الخميس، على مئات الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية الرشايدة وعرب التعامرة شرق بيت لحم. اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لــــــــ"وفا"، باستيلاء قوات الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضي في قرية الرشايدة وعرب التعامرة، تقدر بمئات الدونمات حسب القرار رقم Rj5 413/5/1، بهدف توسيع مستعمرة "معالي عاموس" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. 

وأشار بريجية الى ان هذا الاجراء التعسفي من شأنه أن يؤدي الى الاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتهجير أصحابها. 

 




 

 


 

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