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الإثنين، 27-02-2023 10:10 ص

لليوم الرابع عشر .. الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

سجون


الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع عشر على التوالي، خطواتهم النضالية (العصيان)، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم.

وسيرتدي الأسرى اليوم الإثنين ملابس "الشاباص"، التي تعبر عن حالة الغضب لديهم، والجهوزية لمواجهة إدارة السجون، وذلك من بعد صلاة الظهر، وحتى نهاية اليوم.

وكان الأسرى نفذوا يوم أمس الأحد، جلسات تعبئة وتنظيم خلال الوقت المحدد لإجراء الإدارة ما يسمى بوقت "العدد"، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرّيّة أو الشهادة)، كما تعمدوا التأخر في الخروج إلى "البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحا.

وأكدت لجنة الطوارئ العليا في بيان لها الجمعة، (أن لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة)، وأن قضيتهم الأساسية ومطلبهم الجذري، الحرّيّة.

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