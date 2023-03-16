لليوم الـ 31.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية المتصاعدة ضد الاحتلال

الوكيل الإخباري - يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ31 على التوالي، لمواجهة سياسات الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم.

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وأوضحت وزارة الأسرى والمحررين، أن خطوات اليوم تتمثل في ارتداء ملابس (الشابص)، واستمرار عقد جلسات التعبئة، وتنفيذ إرباك ليلي في المساء.



ويواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).



ومنذ 14 فبراير/ شباط الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير".

صفا