الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

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إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 07:42 ص

لليوم الـ 41 على التوالي.. الاحتلال يواصل الاجرام في غزة ويستهدف المستشفيات

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الوكيل الإخباري - تتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ 41 على التوالي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود.

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وأصيب 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي من الناحية الجنوبية عقب محاصرته بالدبابات لأكثر من 20 ساعة ماضية.


وتاليا أهم مستجدات الأحداث: 
- جيش الاحتلال: مقتل ضابطين وجرح اثنين آخرين في معارك شمالي غزة والعدد الإجمالي للقتلى الجنود يرتفع لـ 370 قتيلا.


- بايدن: أوضحت لـ"الإسرائيليين" أنه سيكون من الخطأ إعادة احتلال قطاع غزة.


- الصحة التركية: نقل 26 مريضا من غزة إلى تركيا.


- إيران: حماس أكدت لنا استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين لديها.


- مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.


- طائرات الاحتلال تطلق قنابل فسفورية على تجمع للسكان في بيت لاهيا.


- حماس: ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء "مسرحية هزلية"


 




 

 


 

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