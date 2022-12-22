مئات المستوطنين يقتحمون نبع العوجا شمال أريحا

الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، نبع العوجا شمال مدينة أريحا، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت مركبات المواطنين الفلسطينيين من وصول المنطقة واحتجزت مركبة أحدهم.

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وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب لـ"وفا" إن مئات المستوطنين اقتحموا نبع العوجا، تلبية لدعوات إحدى الجمعيات الاستيطانية لمناسبة ما يسمى عيد "الأنوار" العبري، وتجولوا على امتداد طول النبع.



وأضاف أن شرطة وقوات الاحتلال احتجزت مركبته وبطاقته الشخصية، ومنعته هو وعشرات المواطنين الفلسطينيين من التواجد في المكان، لتأمين دخول وخروج مركبات المستوطنين إلى النبع.



يشار إلى أن مستوطنين علقوا خلال الأيام الماضية لافتات استيطانية على مدخل نبع العوجا، وكثفوا من دعواتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة الاستيلاء عليه.