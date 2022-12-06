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الثلاثاء، 06-12-2022 11:10 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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 وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة منذ الصباح الباكر، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.


 وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.


وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" الزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى.


وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

 

صفا


 




 

 


 

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