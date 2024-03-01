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الجمعة، 01-03-2024 01:03 م

"ماذا تعتقدون؟".. كتائب القسام تعد بالكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

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الوكيل الإخباري- نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، مؤكدة أنها ستكشف الليلة مصير 3 أسرى إسرائيليين كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.

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وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.

 


 




 

 


 

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