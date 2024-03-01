"ماذا تعتقدون؟".. كتائب القسام تعد بالكشف عن مصير 3 أسرى إسرائيليين

الوكيل الإخباري- نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، مؤكدة أنها ستكشف الليلة مصير 3 أسرى إسرائيليين كانت أعلنت فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم.

اضافة اعلان

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رجح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة للاحتلال على قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الكتائب فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.