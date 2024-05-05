الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

السير تكشف سبب الأزمة المرورية على الدوار الرابع

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

استقلال القضاء الأردني.. علامة فارقة طيلة 25 عاما

وكالة: التشيك تستدعي رسميا سفيرها من روسيا

فيديو- البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا

اعلام عبري: إصابة شخص وأضرار مادية إثر إطلاق صواريخ من لبنان

الجيش الاسرائيلي : رصدنا إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية باتجاه كرم أبو سالم

الأحد، 05-05-2024 01:02 م

حكومة الاحتلال تقرر اغلاق مكاتب الجزيرة في اسرائيل

195364


الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة إكس إن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، التي وصفها بقناة التحريض.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو أنه تم تمرير قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل بالإجماع في مجلس الوزراء.

اضافة اعلان


بدورها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزراء المعسكر الرسمي برئاسة بيني غانتس لم يشاركوا في جلسة التصويت على قرار إغلاق الجزيرة.


بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إنّ رئيس الموساد ومسؤولين آخرين أوصوا بالتريث وعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة التبادل.


وينص القرار على أنّه، واستنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.


ووقع وزير الاتصالات شلومو كرعي على الأوامر فور التصويت والتصديق عليها في مجلس الوزراء.

قلق بالغ
وفي ردود الفعل الفورية على قرار حكومة نتنياهو، عبر وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحظر قناة الجزيرة في إسرائيل.
وقال إيدي إن حظر وسيلة إخبارية مثل قناة الجزيرة هو اعتداء مباشر على حرية الصحافة.


وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت الشهر الماضي لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.


وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها. متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا".

واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان وقتها تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.

وعبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من القانون واعتبرته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image663787b4b1e75

غالانت: مؤشرات على أن حماس ترفض الصفقة

Screenshot 2024-05-05 160123

شبكة الجزيرة تدين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتبها

420242815716330798014 (1)

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

file

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

w1280-p16x9-Al Jazeera

"مراسلون بلا حدود" تدين التصويت الإسرائيلي لوقف عمل الجزيرة

566663

حماس تؤكد التزامها باتفاق ينهي العدوان.. ونتنياهو: لا يمكن تحقيق مطالب حماس

أخبار متعلقة
0

الاحتلال: القوات غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح

resize

الاحتلال يقتحم بلدة شمالي الخليل

QNA_ARREST_03112023

الاحتلال يقتحم بلدة جنوبي جنين

11

نقل جثامين 4 شهداء من خان يونس لمستشفى برفح

11

القسام: الاحتلال يفاجأ بمقاومة عنيفة في كل مرة يعود لمناطق أنهى عملياته فيها

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من محافظة الخليل