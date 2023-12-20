ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئ البلاد

الوكيل الاخباري - قالت وكالة رويترز إن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم قرر منع شركة "زيم" الإسرائيلية للشحن من دخول موانئ البلاد.

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وجاء قرار المنع "ردا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية".



من جهتها أعلنت عدة شركات شحن عالمية تعليق عمليات الشحن البحرية اثر هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية المتجهة الى إسرائيل .



وكان المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام أكد انهم يستهدفون السفن المتجهة لإسرائيل فقط.



واضاف :" إسرائيل تمارس أبشع المجازر، ولا يمكن أن نتوقف عما نقوم به و يجب أن يزداد الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وفك حصارها على غزة مشيرا انهم يمكنهم تنفيذ عملية بالبحر الأحمر كل 12 ساعة.



