مبعوث أميركي: لم نرصد محاولات من حماس للاستيلاء على شحنات المساعدات

الوكيل الإخباري- أكد المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية، في الشرق الأوسط، ديفيد ستارفيلد، أنه لم يتم رصد أي محاولات من قبل حماس للسيطرة على المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة.

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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية قول المبعوث الأميركي، إنه لم نر محاولات من حماس للاستيلاء على شاحنات المساعدات وان الوقود لدى الأونروا بغزة يستخدم لشاحنات المساعدات وتحلية المياه والمستشفيات.



وأضاف، أن هناك آلية متفق عليها لإدخال الوقود لغزة حين ينقطع، مشيرا الى أن ما بين 800 ألف إلى مليون غزي نزحوا من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.

بترا