خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

الوكيل الإخباري - نفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.



وقال خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية إن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".

اضافة اعلان



واعتبر أن "الزلزال المدمر الذي حدث يوم 7 أكتوبر يؤشر على فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن الكيان الصهيوني ترميمه"، مؤكدا "أننا ندعم فلسطين ومقاومتها، لكن من يقولون أن طوفان الأقصى عمل غير فلسطيني عالقون في حسابات خاطئة".



ورأى أن "هذه الكارثة هي نتيجة أفعال الصهاينة أنفسهم، فعندما تجاوزت جرائم الصهاينة الحدود، كان عليهم انتظار الطوفان"، مضيفا: "العدو الخبيث الظالم يلعب دور الضحية بعد تلقيه الصفعة لكن لا يمكن لأحد أن يرسم على وجه هذا الوحش الشيطاني تعابير الضحية المظلومة".



يذكر أن حماس أطلقت عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.



ومع دخول العملية يومها الرابع، كثفت إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، ووسعت رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية، فيما أعلنت كتائب القسام تصعيد عملياتها.

RT