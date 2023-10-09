ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 800 قتيل

الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفذتها حماس مؤخرا ارتفع إلى 800 قتيل، وأكثر من 2400 جريح.



وفجر السبت، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة”.

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