الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

15.7 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى

عائلة أردنية تفقد ابنها بعد وفاة والده بأسبوع حزناً عليه

القبض على سارق معرض سيارات في الزرقاء

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

إصابة شخص بمشاجرة عائلية في الاغوار الشمالية

قرار قضائي يعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

مرصد الزلازل سجل 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام الحالي

الثلاثاء، 13-12-2022 01:56 م

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى

وووو


الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية مجددا المجتمع الدولي من المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى خاصة محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي،في ظل الائتلاف الحكومي للحكومة الاسرائيلية الجديدة، وما يروج له اليمين المتطرف من خطوات تصعيدية تتعلق بالاستيطان، وتسهيل عمليات إطلاق النار، وهدم المنازل، واستكمال تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.

اضافة اعلان


وطالبت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، الدول الحريصة على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان وإحياء عملية السلام بربط مستوى علاقتها مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمدى التزامها بشروط الرباعية الدولية، ومرجعيات السلام، والقانون الدولي، والشرعية الدولية، وقراراتها. 


كما طالبت بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الانخراط بعملية سياسية ومفاوضات حقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.


وأدانت الوزارة انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في عموم الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات يومية، معتبرة أن مطاردة الاحتلال لجميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" يندرج في إطار عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وفصلها عن بعضها البعض، وتحويلها لجزر سكانية تغرق في محيط استيطاني.


وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسعى من خلال سيطرتها والاستيلاء على الأرض الفلسطينية الى خلق تجمع استيطاني واحد كبير مترابط جغرافيا على حساب أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى الحيلولة دون تطبيق مبدأ حل الدولتين.


وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرار انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ززز

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل شرق غزة

سجون

هيئة الأسرى: الأسير ياسر صلاحات محتجز في ظروف غاية بالسوء

ث

الاحتلال يهدم 4 منازل مأهولة شمال أريحا

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال5

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من قلقيلية

احتلال 6

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم مدرس غرب جنين

أخبار متعلقة
I4uJm

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

و

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل أحد حراسه

اقصى 4

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يهدم منزلا

القدس 2

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس 2

مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى