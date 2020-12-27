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الأحد، 27-12-2020 07:51 ص

لمدة 24 ساعة

محافظ بيت لحم يغلق مكتب تسوية الأراضي بسبب كورونا

بيت
عناصر من السلطة الفلسطينية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قرر محافظ بيت لحم في الضفة الغربية، كامل حميد، مساء السبت، إغلاق مكتب تسوية الأراضي في المحافظة، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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وقال حميد في بيان صادر عنه، إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي، اليوم الأحد لمدة 24 ساعة، لظهور حالات إصابة ومخالطين، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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