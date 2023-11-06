الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من القدس

الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 11 شابا من بلدات شمال غرب القدس المحتلة.



وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اعتقلت أمير عيد فوزي أبو عيد، والشقيقين نزال وحسين خالد خضور، والأسير المحرر أحمد محمد بدوان من بلدة بدو، وأحمد ماهر الجمل من بلدة بيت سوريك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد جمال ريان، ورشيد بسام داوود، وأنس ياسين ريان، وداوود فضل داوود، من بلدة بيت دقو، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

اضافة اعلان

ومن بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال:أحمد جمهور، وعبد الحكيم إلياس.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات قطنة، وبيت عنان، وبير نبالا، شمال غرب القدس.

وفا