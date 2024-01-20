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السبت، 20-01-2024 10:04 ص

محلل إسرائيلي: حكومة الطوارئ على وشك الانهيار

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الوكيل الاخباري - قال يائير كوزين المحلل السياسي في إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "حكومة الطوارئ الإسرائيلية على وشك الانهيار".

ورجح كوزين في مقال نشره في صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية أمس الجمعة "انسحاب حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني غانتس قريبا من حكومة الطوارئ التي تشكلت في 11 أكتوبر الماضي، بعد بدء الحرب على غزة".

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وأشار إلى أنه "حتى لو انهارت حكومة الطوارئ مع حزب الوحدة الوطنية، فإن كتلة نتنياهو، المكونة من 64 عضوًا، ستظل قادرة على البقاء في السلطة".


واعتبر كوزين أنه "فقط معارضة داخلية قوية في حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، التي يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الحكومة اليمينية الضيقة، وتؤدي إلى انتخابات أو تشكيل حكومة بديلة مع زعيم مختلف من داخل الليكود، والذي يمكنه الحصول على الدعم من داخل حزبه وأحزاب المعارضة".


واستدرك "في الوقت الحاضر، يبدو السيناريو الأخير غير مرجح، ويتحدث الجميع تقريبا عن انتخابات".


 




 

 


 

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