مُحملة بالمساعدات.. ادخال 17 شاحنة عبر معبر رفح اليوم

الوكيل الإخباري - دخلت اليوم دفعة ثانية من المساعدة الاغاثية لغزة عبر معبر رفح.

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ونقلت وسائل اعلام، أن 17 شاحنة من بين 175 دخلت اليوم الأحد إلى غزة، بعد أن خضعت للتفتيش من سلطات الاحتلال.



وشددت هيئتا الهلال والصليب الأحمر على ضرورة إدخال كافة المساعدات المتكدسة في أسرع وقت.



وكانت 20 شاحنة دخلت أمس جنوب القطاع المحاصر منذ أسبوعين، وضمت أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية أجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.