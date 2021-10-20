مخطط جديد لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن

الوكيل الإخباري - يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى مضاعفة عدد المستوطنين في منطقة الأغوار الشمالية خلال السنوات الأربع المقبلة.



وقالت هيئة البث العبرية "كان 11" اليوم الاربعاء، إن وزير البناء والإسكان للاحتلال الإسرائلي زئيف إلكين، يدفع باتجاه تمرير مخطط لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن في غضون أربع سنوات.



وذكرت هيئة البث، أن المخطط لا يتضمن بناء مستوطنات جديدة وإنما توسيع المستوطنات القائمة، حيث تبلغ مساحة منطقة الأغوار نحو 1.6 مليون دونم، ويسكن في المنطقة نحو 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا سكنيا.

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وتحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على مناطق الأغوار بواسطة "الاستيطان الرعوي"، حيث يرعى من خلاله مستوطنون فرادى وجماعات مواشيهم في أراضي الفلسطينيين، ومن ثم ضمها لاحقا لمستوطنة قائمة أو يشيدون بؤرة جديدة فوقها.



كما تعمل حكومة الاحتلال على مصادرة أراض فلسطينية وإخلاء تجمعات سكنية فلسطينية، عبر إعلان المناطق التي تقع فيها مناطق عسكرية مغلقة.

المصدر:بترا