مدير مجمع الشفاء الطبي: مخزوننا من الوقود ينتهي غدا

الوكيل الإخباري- أطلق مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، نداءً هاما إلى العالم، حيث أعلن أن مخزون المستشفيات من الوقود سينفد غدًا.

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وأكد أبو سلمية أن الوضع داخل المستشفيات يعتبر مأساويًا بكل المقاييس، حيث أن مخزون الوقود في مستشفيات غزة سينفد غدًا. وقال: 'استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، ومخزوننا سينتهي غدًا، وهذا تحذير أوجهه للعالم.'



وأضاف أبو سلمية أن عدد الشهداء وصل إلى 25 شخصًا بعد قصف مدرسة البراق، ووصف هذا اليوم بأنه "يوم حرب على المستشفيات".

وأشار إلى أن المرضى والجرحى يتواجدون في جميع ممرات المستشفى، ولا يمكن إجراء عمليات جراحية بسبب الضغط الكبير. وأكد أنه لم تدخل أي مساعدات لشمال قطاع غزة، وأن المجتمع الدولي لم يقدم لهم أي دعم، معتبرًا الأمور في أزمة حقيقية، وقال: 'النازحون داخل مرافق المستشفى بلا طعام ولا ماء"



وأضاف أنهم يفقدون مرضى سرطان وأطفالًا يوميًا بسبب الجفاف، وأن الطواقم الطبية محبطة لعدم قدرتها على تقديم العلاج للجرحى. وأشار إلى أن بعد 10 دقائق من انقطاع الكهرباء، سيموت جميع مرضى التنفس الاصطناعي.



ختم تصريحه بالقول: "نحمل العالم بأسره مسؤولية المرضى والجرحى في مستشفى الشفاء.'"







