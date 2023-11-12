الأحد 12-11-2023
الوكيل الاخباري

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

وكيل وزارة الصحة في غزة: مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا

آليات الاحتلال الإسرائيلي تواجه عش الدبابير في مخيم جنين - فيديو

مدير الأمن العام يحاضر في كلّية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بهاون من العيار الثقيل .. كتائب القسام تقصف تحشدات لجيش الاحتلال

عاجل

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

الأحد، 12-11-2023 01:45 م

مرصد حقوقي: آلية عسكرية إسرائيلية تدهس جثة شهيد فلسطيني خلال محاولته النزوح في غزة

1699781857002


الوكيل الإخباري - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وبحسب مصادر فلسطينية، ذكر المرصد أن الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب، إلا أن الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.


وأشار المرصد إلى أن طواقمه وثقت منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة عدة انتهاكات شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.


وتم تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفا أكثر من 11 ألف شهيدا و28 ألف مصاب.


وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

طهران تبدي رأيها ببيان القمة العربية الإسلامية الصادر أمس في الرياض

9

صحة غزة: الأكسجين لم يعد متوفرا في مجمع الشفاء الطبي

65508161423604758f027f02

الطوارئ الروسية: أكثر من 60 مواطنا روسيا عبروا معبر رفح اليوم وأصبحوا في الأراضي المصرية

تتت

حزب الله: استهدفنا بصواريخ موجهة جرافة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف

1

مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة سكان غزة

ممم

شاهد بالفيديو .. صواريخ المقاومة تمطر على الأراضي المحتلة

أخبار متعلقة
22525

الجحيم في مستشفيات غزة..عمليات بلا تخدير وخل للتطهير وإبر خياطة

516944

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

281339Image1-1180x677_d

"نيويورك تايمز" تكشف سبب تأجيل غزو الاحتلال البري لقطاع غزة

2226

صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

9

مسؤولة أممية تحذر من تعرض الفلسطينيين لـ"تطهير عرقي جماعي"

مستشفى

الصحة بغزة: استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 منذ بدء العدوان