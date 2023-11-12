مرصد حقوقي: آلية عسكرية إسرائيلية تدهس جثة شهيد فلسطيني خلال محاولته النزوح في غزة

الوكيل الإخباري - أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن فزعه وصدمته إزاء تلقيه مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدهس بشكل متعمد جثة فلسطيني بلباس مدني استشهد خلال محاولته النزوح في قطاع غزة.

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وبحسب مصادر فلسطينية، ذكر المرصد أن الفلسطيني كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه -طريق صلاح الدين الرئيسي- لنزوح المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب، إلا أن الجنود قتلوه بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.



وأشار المرصد إلى أن طواقمه وثقت منذ بدء حرب الاحتلال على قطاع غزة عدة انتهاكات شملت التمثيل بجثث شهداء فلسطينيين والتنكيل والسحل ببعضها والتبول عليها وحتى تقطيع أطرافها.



وتم تداول هذا المقطع في وقت دخل فيه عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه السادس مخلفا أكثر من 11 ألف شهيدا و28 ألف مصاب.



وأدى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى تدمير نحو نصف مبانيها، كما أنه لم يستثن المستشفيات، بل إن الاحتلال قصف العديد منها، فضلا عن قطع الكهرباء وحتى الأكسجين الذي يحتاجه المرضى.