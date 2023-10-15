غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

الوكيل الإخباري - قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه في كل ساعة يستشهد 14 فلسطينيا على الأقل، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر فلسطينية أن 47 عائلة فلسطينية في القطاع مسحت من السجل المدني نتيجة القصف الإجرامي المستمر من قبل طائرات الاحتلال.

اضافة اعلان



وأكد المرصد في تقرير على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة، حيث تم إسقاط أكثر من 6000 قنبلة على القطاع المكتظ بأكثر من مليوني نسمة.



وذكر التقرير أن المدنيين في غزة من دون أي ملجأ وينزحون من الموت إلى الموت في واقع غير إنساني في وقت تنعدم فيه خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت مع انعدام غير مسبوق وبالغ الخطورة للأمن الغذائي.



ووثق المرصد الحقوقي الدولي، أن هجمات الاحتلال دمرت 2650 مبنى سكنيا وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، بينما تم تدمير 65 مقرا حكوميا.