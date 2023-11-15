مرصد حقوقي: الاحتلال حول مباني مجمع الشفاء بغزة إلى مركز للاعتقال والتنكيل

الوكيل الإخباري - قال المرصد الأورومتوسطي الحقوقي، إن الاحتلال حول مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة إلى مركز للاعتقال والتنكيل.

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وأضاف المرصد، في بيان صحفي، أن مزاعم استخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية لا تحتاج لكل هذا الوقت من التمشيط والمداهمة، مضيفاً أن هناك تخوف من حدوث عمليات قتل مع استمرار إطلاق النار المتقطع داخل المجمع منذ اقتحامه.



وأضاف المرصد أن طول الفترة التي يستغرقها جيش الاحتلال داخل المجمع يثير مخاوف من إعداد مسرح لمشهد مصطنع .



واقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء فجر اليوم، وما زالت حتى الآن، وذلك بحجة وجود مقرات قيادة تابعة للمقاومة أسفل المستشفى، ولتحرير رهائن محتجزين.

