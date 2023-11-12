مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 11180

الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة في إن عدد الشهداء ارتفاع في غزة إلى 11180.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم أن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 11 ألفا و180 بينهم 4609 أطفال.



وتابع "22 مستشفى و 49 مركزا صحيا توقفت عن العمل في غزة واستهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة."

وقال "فقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات."



ونوه أن الاحتلال دمر 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس.



وأشار أن استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة يعني منح الاحتلال غطاء دوليا.



وطالب بشكل عاجل وفوري بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة.