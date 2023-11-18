مركز الإحصاء الفلسطيني: 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة

الوكيل الإخباري - أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني، بيان بشأن وضع السكان في مدينة غزة وشمال غزة، بعد أكثر من 40 يوما على الحرب على القطاع.



وقال البيان، إنه نزح نحو 400 ألف شخص إلى محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه، ولا يزال نحو 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.



وأضاف أن الموجودون يمثلون نحو 152 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات، ما يعني أن ثلثي سكان محافظتي غزة وشمال غزة ما زالوا فيها.

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وبيّن بيان المركز أن الفلسطينيون في الشمال يتمركزون في مناطق أم النصر، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء.





