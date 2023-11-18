السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد تكشف موعد ذروة المنخفض الجوي غدا الاحد -تحذيرات

العيسوي يلتقى وفدًا من قرى النعيمات

السفير الأردني في فلسطين يتفقد المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

دهس سيدة في شارع مكة

بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من القاهرة لسكان غزة

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم

لماذا يماطل نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى؟

الإعلام الحكومي بغزة: اخلاء مجمع الشفاء قسراً جريمة حرب

مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

عاجل

مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

السبت، 18-11-2023 12:01 م

مركز الإحصاء الفلسطيني: 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة

PNN_8172bimage_story


الوكيل الإخباري - أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني، بيان بشأن وضع السكان في مدينة غزة وشمال غزة، بعد أكثر من 40 يوما على الحرب على القطاع.

وقال البيان، إنه نزح نحو 400 ألف شخص إلى محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه، ولا يزال نحو 807 آلاف شخص يقيمون في محافظتي غزة وشمال غزة.

وأضاف أن الموجودون يمثلون نحو 152 ألف أسرة من أصل 1.2 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في تلك المحافظات، ما يعني أن ثلثي سكان محافظتي غزة وشمال غزة ما زالوا فيها.

اضافة اعلان

 

وبيّن بيان المركز أن الفلسطينيون في الشمال يتمركزون في مناطق أم النصر، بيت لاهيا، بيت حانون، جباليا ومخيمها، مخيم الشاطئ، مدينة غزة، مدينة الزهراء.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
OuHBcaBbQHKlOGqZmg3ytKBwiIcsMZDzh1A79zAx

الاحتلال يستهدف منزلًا مأهولًا وسط قطاع غزة

1111

بصاروخ مطور .. سرايا القدس تنشر مشاهد من استهداف الأراضي المحتلة

655876874c59b74fcf5ab535

إطلاق قافلة مساعدات إنسانية من القاهرة لسكان غزة

03097761628932473723206531368682

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم

11202314212948182869728

لماذا يماطل نتنياهو بإبرام صفقة تبادل أسرى؟

file

إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية بالقدس

أخبار متعلقة
طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة

4474474

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

980594

12 شهيدا على الأقل و54 جريحا في قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا

99

الاحتلال قصف جباليا بـ 6 قنابل ضخمة

اسعاففف

مدير المستشفى الإندونيسي: شهدنا قصف إسرائيلي على محيط المستشفى

391665188_654161626888783_1555057196699956847_n

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً