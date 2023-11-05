مستشفى شهداء الأقصى: عدد جثامين الشهداء التي وصلت بلغ 2100 والجرحى 5000

الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد الجعبري أن

عدد جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ 2100 والجرحى 5000.

اضافة اعلان



وقال الجعبري إن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين استقبلناهم من الأطفال والنساء.



وأضاف أن المستشفى استقبل 52 شهيدا وعشرات الجرحى إثر مجزرة الاحتلال في مخيم المغازي.

وأشار الجعبري إلى أن المستشفى لم يعد قادرا على تقديم أدنى الخدمات وانهار أمام عدد الجرحى.

وبيّن أن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الجرحى تجاوز طاقته الاستيعابية بأضعاف مضاعفة.



وطالب الجعبري المجتمع الدولي بالإسراع بإنقاذ القطاع الصحي في غزة قبل فوات الأوان.