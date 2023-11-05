الأحد 05-11-2023
الوكيل الاخباري

مستشفى شهداء الأقصى: عدد جثامين الشهداء التي وصلت بلغ 2100 والجرحى 5000

فيديو - تعرف على "مفارز الهاون" في سلاح المدفعية القسامي الذي يواصل دك العدو

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

داخلية غزة: الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال

إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

حماس والجهاد يدعوان الشعب الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال

السعودية: تصريحات الوزير المتطرفة تظهر تغلغل الوحشية لدى الحكومة الإسرائيلية

صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي

عاجل

داخلية غزة: الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض

الأحد، 05-11-2023 05:46 م

مستشفى شهداء الأقصى: عدد جثامين الشهداء التي وصلت بلغ 2100 والجرحى 5000

شهداء-العدوان-على-غزة-إلى-2269--780x450


الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد الجعبري أن
عدد جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ 2100 والجرحى 5000.

اضافة اعلان


وقال الجعبري إن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين استقبلناهم من الأطفال والنساء.


وأضاف أن المستشفى استقبل 52 شهيدا وعشرات الجرحى إثر مجزرة الاحتلال في مخيم المغازي.

 

وأشار الجعبري إلى أن المستشفى لم يعد قادرا على تقديم أدنى الخدمات وانهار أمام عدد الجرحى.

 

وبيّن أن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الجرحى تجاوز طاقته الاستيعابية بأضعاف مضاعفة.


وطالب الجعبري المجتمع الدولي بالإسراع بإنقاذ القطاع الصحي في غزة قبل فوات الأوان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8888888

فيديو - تعرف على "مفارز الهاون" في سلاح المدفعية القسامي الذي يواصل دك العدو

ررر

داخلية غزة: الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض

44

الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال

ةةة

حماس والجهاد يدعوان الشعب الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال

السعودية3

السعودية: تصريحات الوزير المتطرفة تظهر تغلغل الوحشية لدى الحكومة الإسرائيلية

ممممد

صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي

أخبار متعلقة
369988

أردوغان: غزة هي المقاومة ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار

652908f84c59b760ad543741

وزير الخارجية اللبناني يحذر من اجتياح غزة

65252b324236040b451d6fea

منظمة الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

image (1)-1

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كامل السياج الحدودي مع غزة والمعركة ستطول

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة

5

الاحتلال يدمر المستشفى الدولي للعيون في غزة