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السبت، 04-11-2023 06:01 م

مستعمرون يعتدون على قاطفي الزيتون بمسافر يطا

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الوكيل الاخباري- اعتدى مستعمرون، اليوم السبت، على قاطفي الزيتون في منطقة قواويس، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر، بأن مستعمرين اعتدوا بالضرب على قاطفي الزيتون في منطقة قواويس بمسافر يطا، وسرقوا ثمار الزيتون، وعرف منهم: رضوان إسماعيل عوض، وشقيقه عليان، ومحمد توفيق عوض، وأصيبوا جميعهم برضوض.

وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إلى أن قوات الاحتلال اعتدت في المنطقة ذاتها، بالضرب المبرح على المســـن محمد جبرائيل النجار (55 عاما)، واســتولوا على بطاقته الشخصية.

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وفا

 




 

 


 

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