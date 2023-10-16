الاحتلال يغلق المداخل الفرعية لقرية بيرين جنوب شرق الخليل

الوكيل الاخباري-

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أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، المداخل الفرعية لقرية بيرين، جنوب شرق الخليل.وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية، ترافقه جرافة عسكرية، وأغلق مداخلها الفرعية كافة، وعددها 6، بالسواتر الترابية.وبين برقان أن إغلاق مداخل القرية، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها عبر هذه المداخل، يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل انفلات مستعمري مستعمرات المقامة على أراضي المواطنين جنوب وشرق الخليل، الذين يواصلون اعتداءاتهم بمشاركة جنود الاحتلال، على الأهالي.