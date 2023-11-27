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الإثنين، 27-11-2023 01:56 م

مستعمرون يقتلعون مئات أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة في الخضر جنوب بيت لحم

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الوكيل الاخباري-  اقتلع مستعمرون، اليوم الإثنين، مئات أشجار الزيتون واللوزيات والعنب في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن مستعمرين جرفوا أرضا في منطقة راس صلاح جنوب البلدة بمحاذاة مستعمرة "دانيال" الجاثمة على أراضي المواطنين، تقدر مساحتها بـ(50 دونما)، واقتلعوا نحو ألف شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، تعود لمواطنين فلسطينيين من عائلة صلاح. 

وأضاف بريجية أن اعتداءات المستعمرين تواصلت لليوم الثاني على التوالي، إذ تم أمس، اقتلاع 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة في منطقة "شوشحلة" جنوب غرب البلدة، بعد تجريف 15 دونما. 

 




 

 


 

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