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الأحد، 26-11-2023 03:37 م

مستعمرون يقتلعون العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة جنوب بيت لحم

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الوكيل الاخباري-  اقتلع مستعمرون، اليوم الأحد، العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات والكرمة، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. اضافة اعلان


وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفـا"، بأن مستعمرين برفقة جرافة كبيرة، هاجموا منطقة شوشحله جنوب الخضر، وجرفوا 15 دونما، واقتلعوا حوالي 100 شجرة زيتون ولوزيات وكرمة، ودمروا 15 خلية نحل، تعود ملكيتها لموطنين فلسطينيين من عائلة صلاح. 

وأضاف بريجية، أن منطقة شوشحله تتعرض منذ فترة إلى هجمة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، إذ هدمت غرف زراعية، وبيوت قديمة، وتم تجريف أراض، فيما منع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

 




 

 


 

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