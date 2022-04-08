شهداء الأقصى تعلن عن عملية مركز الإعصار

الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب شهداء الأقصى لواء العمودي الجناح العسكري لحركة فتح، الجمعة، بدء عملية "مركز الإعصار" لمواجهة العملية الأمنية التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا تحت مسمى "كاسر الأمواج" الهادفة لكبح العمليات الفلسطينية في أراضٍ محتلة.



وقال الناطق الرسمي باسم الكتائب أبو محمد، إن عملية مركز الإعصار، قادرة على أن تصل إلى عمق الأراضي المحتلة.



وأضاف أن العالم أجمع سيسمع صدى "مركز الإعصار" لأنها ستسحق المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي.



وحذر أبو محمد قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام الأقصى أو المدن أو المخيمات الفلسطينية.



وجاء إعلان كتائب شهداء الأقصى عن "مركز الإعصار"، غداة عملية نفّذها الشاب الفلسطيني رعد حازم (29 سنة) في تل أبيب وأسفرت عن 3 قتلى وأكثر من 10 جرحى، قبل أن يستشهد برصاص الاحتلال.

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