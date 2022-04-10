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الأحد، 10-04-2022 09:47 ص

11 إصابة باعتداءات لقوات الاحتلال في الضفة

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الوكيل الإخباري-أصيب 11 مواطنًا فلسطينيا، صباح الأحد، باعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطولكرم وأريحا والأغوار وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح وصل وكالة "صفا، بإصابة ثلاثة شبان في جنين، أحدهم بالاختناق والآخر بشظية في الأطراف العلوية، والثالث بالرصاص الحي بالبطن.


وأشارت الوزارة إلى إصابة أربعة شبان آخرين في أريحا والأغوار، أحدهم بشظية في الظهر، والآخر بالرصاص الحي في الفخذ ما أدى لكسر عظمة الفخذ، والثالث بالرصاص الحي في القدم، والأخير بالرضوض نتيجة اعتداء جنود الاحتلال.


ولفتت إلى إصابة أربعة شبان باعتداءات الاحتلال على طولكرم، بينهم إصابتان بالرصاص الحي (مدخل ومخرج في الفخذ)، وإصابتان بنهش كلاب بوليسية إسرائيلية.


ونفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات مداهمة واسعة في محافظات الضفة الغربية تخللها مواجهات عنيفة مع الشبان واشتباكات مسلحة في بعض المناطق.

 

وكالة صفا الفلسطينية

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