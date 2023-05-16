الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

اتفاق أردني صيني لإنشاء مراكز مطاعيم وصيانة مركبات كهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً عسكرياً عُمانياً

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

اصابتان بتصادم 6 مركبات على طريق الحزام

الثلاثاء، 16-05-2023 11:52 ص

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ااااااااا


الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ببيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، مشيرة الى أن شرطة الاحتلال نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.


وأضافت، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.


وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.


الى ذلك، كثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس.


بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف 5

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

ج

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

زز

وفاة صياد وإصابة شقيقه في بحر خان يونس

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو اعتراف رسمي بتورطه في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا

0

الاحتلال يستولي على ثلاث مركبات في الخليل

احتلال

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

أخبار متعلقة
ح

عشرات المستوطنين المتطرفين بقيادة الحاخام غليك يقتحمون باحات الأقصى

اقصى 4

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويرفعون علم الاحتلال في باحاته

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى

120 ألف مصل يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك

471585_8_1681994099

الخطيب: أكثر من 4 ملايين مصلٍّ زاروا الأقصى في رمضان

160423_JERUSALEM_AWQAF_00-6

الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان