مستوطنون يدمرون أربع غرف زراعية واشتالا في طولكرم

الوكيل الاخباري - دمر مستوطنون، الليلة الماضية، أربع غرف زراعية واشتالا في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

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وقال المزارع تحسين حامد لـ"وفا"، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، بقيام مستوطنين بتدمير 4 غرف زراعية مبنية من الحجر القديم والصفيح والخشب، وتخريب محتوياتها من معدات زراعية، ومزرعة صغيرة للدواجن، إضافة إلى تلويث بئر المياه بسكب مواد قذرة داخله، وتكسير أشتال تين وعنب وزيتون في محيط الغرف.



وأشار إلى أن هذه الممارسات التعسفية من عصابات المستوطنين ليست الأولى، وهي استمرار للاعتداءات المتكررة على أرضه وأراضي المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة لتحقيق أهدافهم الاستيطانية، وتهجير سكان القرية، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تثنيهم عن مواصلة البناء والزراعة والتمسك بالأرض.



وفا

