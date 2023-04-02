الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بالخالدي والهبارنة وابو عرابي

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

الأردنيون يترقبون اعلان الحكومة لعطلة رسمية

وسائل إعلام: السعودية ستوجه دعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقبلة

3460 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

اعلان فرص عمل في اربد

أول إجراء في الأردن بشأن فطر "كانديدا أوريس" القاتل

هجوم أوكراني ضد رئاسة روسيا الدورية لمجلس الأمن

25 ألفا و757 شكوى عامة تعامل معها الحكام الإداريين العام الماضي

الأحد، 02-04-2023 11:15 ص

مستوطنون يدمرون أربع غرف زراعية واشتالا في طولكرم

ك


الوكيل الاخباري - دمر مستوطنون، الليلة الماضية، أربع غرف زراعية واشتالا في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

اضافة اعلان


وقال المزارع تحسين حامد لـ"وفا"، إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضي القرية، بقيام مستوطنين بتدمير 4 غرف زراعية مبنية من الحجر القديم والصفيح والخشب، وتخريب محتوياتها من معدات زراعية، ومزرعة صغيرة للدواجن، إضافة إلى تلويث بئر المياه بسكب مواد قذرة داخله، وتكسير أشتال تين وعنب وزيتون في محيط الغرف.


وأشار إلى أن هذه الممارسات التعسفية من عصابات المستوطنين ليست الأولى، وهي استمرار للاعتداءات المتكررة على أرضه وأراضي المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة لتحقيق أهدافهم الاستيطانية، وتهجير سكان القرية، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تثنيهم عن مواصلة البناء والزراعة والتمسك بالأرض.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله من مدينة الخليل

00

الجالية الفلسطينية في امريكا تحث إدارة بايدن على التدخل لحماية المصلين في "الأقصى"

احتلال9

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ونجله من مدينة الخليل

قوات الاحتلال 3

الاحتلال يعتقل 230 مقدسيا ويبعد 70 آخرين عن الأقصى والمدينة في آذار الماضي

احتلال 55

الاحتلال يعتقل شابين من كفر نعمة غرب رام الله

اا

الاحتلال يقتحم قباطية ومثلث الشهداء جنوب جنين

أخبار متعلقة
اسعاف ففف

إصابة فلسطيني وزوجته في اعتداء للمستوطنين غرب أريحا

ظ

مفتي فلسطين يدعو لتحري هلال رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء

11

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين جنوب جنين

تربي

الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري ويتسبب بأزمة خانقة

مست

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين غرب أريحا

احتلال مستو

مستوطنون يعتدون بالضرب على رعاة الأغنام في زنوتة جنوب الخليل