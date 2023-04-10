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الإثنين، 10-04-2023 08:33 ص

مستوطنون يدمرون غرفا زراعية جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري - دمّر مستوطنون، مساء الأحد، غرفا زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية لبلدة قصرة ودمّروا غرفا زراعية.


وأضاف أن القرى القريبة من المستوطنات تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين، باستهداف المواطنين وممتلكاتهم.


وكان مستوطنون قد هاجموا، بعد منتصف الليلة الماضية، مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة في الأغوار الشمالية، واعتدوا على ممتلكاتهم ودمروا وحدتين للخلايا الشمسية تعودان للفلسطيني ساطي عليان دراغمة، بحماية جيش الاحتلال والشرطة.

 

وفا


 




 

 


 

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