مستوطنون يشقون طريقا استيطانية في أراضي قصرة جنوب نابلس

الوكيل الإخباري-جرفت آليات المستوطنين، اليوم الأربعاء، عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق استيطانية جديدة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن جرافات تابعة للمستوطنين، جرفت أراضي في المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة، بهدف شق طريق استيطانية ضمن سياسة السيطرة والتوسع الاستيطاني في أراضي القرية.



وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تصعد في عمليات الاستيلاء على الأراضي وعمليات البناء في المستوطنات.

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