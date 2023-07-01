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السبت، 01-07-2023 04:25 م

مستوطنون يعتدون بالضرب على الفلسطينيين غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين أثناء تواجدهم بأرضهم في بلدة كفر الديك، غرب سلفيت.

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وأفاد الشاب عبد الله الديك، بأن مستوطنين مسلحين اعتدوا بالضرب على والده وعمه أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب "خلة ابو عكول" غرب البلدة.


وأضاف أن قوات الاحتلال حضرت إلى المكان وبدلا من اعتقال المستوطنين، قاموا بإطلاق النار في الهواء والاعتداء بالضرب على عمي محمود الديك، واعتقال والدي أحمد.


يذكر أن منطقة الشعاب غرب كفر الديك تتعرض باستمرار لاعتداء المستوطنين وتخريب للاشجار والمزروعات

 

وفا

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