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الخميس، 15-07-2021 10:44 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

مستوطنون


الوكيل الإخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح. 


وأوضحوا بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة. وفي السياق ذاته دعا مستوطنون متطرفون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى في الثامن عشر من الشهر الحالي، لمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل".

 

بترا


 




 

 


 

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