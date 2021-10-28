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الخميس، 28-10-2021 09:51 ص

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، ساحات الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية في محيطه الشرقي.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعة متفرقة، من جهة باب المغاربة تحت حماية عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، وسلكوا الطريق المؤدية لباب الرحمة لأداء الطقوس.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات مختلفة من قبل المستوطنين بحماية عسكرية من قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه.

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المصدر: وفا

 

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