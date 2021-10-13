مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا صلوات صامتة في الجزء الشرقي منه.



وواصلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، عمليات التضييق على المقدسيين في محيط باب العمود وشارع صلاح الدين بالقدس ولاحقت الشبان واعتقلت عددا منهم واستهدفتهم بقنابل الصوت والغاز.



وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين الفلسطينيين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

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المصدر: وفا