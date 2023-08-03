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مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

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الخميس، 03-08-2023 10:50 ص

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.اضافة اعلان



ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الاقصى، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية.


ونشرت شرطة الاحتلال، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.


وفا

 




 

 


 

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