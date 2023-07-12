الأربعاء 12-07-2023
الوكيل الاخباري

نصيحة حكومية لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الإحصاءات تكشف عدد سكان الأردن حتى نهاية العام الماضي

ما سبب الارتفاع في سعر فاتورة الكهرباء منذ ثلاثة اشهر بالاردن ؟!

الخرابشة: 29% من الكهرباء في الأردن تأتي من مصادر الطاقة المتجددة

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلات الشخصية - أسماء

وفاة طفلة إثر حريق منزل في اربد

السقاف: اليابان تستثمر بمجالات متعددة في الأردن

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء

شكوى من انقطاع دواء الأنسولين في مستشفى الإيمان والمدير يؤكد توفر البديل

توضيح من التربية بشأن امتحان رياضيات التوجيهي

الأربعاء، 12-07-2023 09:45 ص

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية قرب أبوابه.


وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8888

الاحتلال يجرف طريقا زراعية جنوب الخليل لتوسيع مستوطنتين

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من الخليل

اسعاف فف

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 3 آخرين من أريحا

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

احتلال9

إصابات بالاختناق واعتقال 3 شبان من بيت لحم

3ulL7

وحدات الاحتلال الخاصة تختطف شابا غرب بيت لحم

أخبار متعلقة
اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"