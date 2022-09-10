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السبت، 10-09-2022 04:04 م

مستوطنون يقطعون 25 شجرة زيتون في قريوت جنوب نابلس

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الوكيل الاخباري- قطع مستوطنون، الليلة الماضية، 25 شجرة زيتون من أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين قطعوا السياج الحامي لأرض المواطن الفلسطيني  بلال محمود رجا، وقاموا بتقطيع هذا العدد من الأشجار.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين ضد مواطني ريف نابلس وحقول الزيتون مستمرة، ولم تتوقف يوما.

كما أن أكثر من 3500 دونم في محافظة نابلس لا يسمح الاحتلال الدخول إليها إلا بتنسيق مسبق لبضعة أيام في السنة، ما يحرم مالكي هذه الأراضي من استثمارها.

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وفا

 




 

 


 

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