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الخميس، 22-06-2023 11:19 ص

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في أريحا

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الوكيل الاخباري - أقام مستوطنون مساء الأربعاء، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مساكن عرب الكعابنة غرب أريحا، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم مسكنين في المنطقة.

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وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي: "إن 20 مستوطناً أقاموا بيتًا من الصفيح وأحضروا خزاناً للمياه وجراراً ومعدات لعملية البناء، وذلك في المنطقة الوسطى من المعرجات بالتحديد الأراضي المعروفة "جبل قعم" .


وأضاف "أن استيلاء المستوطنين على هذه البؤرة يشكل تهديداً مباشرا لسكان المنطقة ومراعيهم.


وفي سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الفلسطينيين أمجد يوسف موسى كعابنة، ومنور كعابنة في المعرجات قرارين بهدم مساكنهم خلال أسبوع.

 

صفا


 




 

 


 

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