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الخميس، 25-05-2023 07:43 ص

إصابة 13 فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام مخيم في أريحا

اسعاف ففف


الوكيل الاخباري - أصيب 13 شابا بالرصاص الحي أحدهم وُصفت حالته بالحرجة، الليلة، واعتُقل 14 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

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وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 50 منزلا بينهم منازل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبنائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.


وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى إلى إصابة 13 شابا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.


وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة ، إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 شابا خلال اقتحام المخيم وهم: عمر ناصر الحناوي، ومحمد عيسى حجاج، ومحمد عادل شرف، وإياد حميدات، ومحمد فوزي عوضات، وإبراهيم يوسف ياغي، وعلاء البيطار، ومحمد فواز بلهان، ورمزي فواز بلهان، وفايز رمزي بلهان، ورامي يحيى الجمال، وزيد محمد رسلان، وإبراهيم العالم، وعلاء أبو عطا.


وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم كافة بسواتر ترابية، ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الإسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.


واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التجارية والمنازل بعد أن اقتحمتها وعبثت بمحتوياتها.


وفا


 




 

 


 

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