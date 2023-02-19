مستوطنون يلاحقون الرعاة في الأغوار الشمالية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- لاحق مستوطنون، اليوم الأحد، الرعاة قرب خلة مكحول، في الأغوار الشمالية.

اضافة اعلان



وأوضح الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن المستوطنين لاحقوا الرعاة شرق خلة مكحول، وحاولوا اجبارهم على ترك المراعي، وسط تواجد لجنود الاحتلال في المنطقة.



يذكر أن مناطق الأغوار الشمالية تشهد انتهاكات يومية من قبل المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين والرعاة، حيث يلاحقونهم بشكل شبه يومي وبجبرونهم على مغادرة تلك المناطق تحت تهديد السلاح.





وفا