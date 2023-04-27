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الخميس، 27-04-2023 10:05 ص

مستوطنون يلاحقون رعاة أغنام بالأغوار الشمالية في فلسطين

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الوكيل الاخباري - لاحق مستوطنون، اليوم الخميس، رعاة أغنام في منطقة الساكوت في الأغوار الشمالية.

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وأوضح مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن مجموعة من المستوطنين تلاحق الرعاة في منطقة الساكوت منذ ساعات الصباح، واحتجزت قطيعا من الأبقار تعود للفلسطيني فوزي أبو مطاوع، مشيرا إلى أن المستوطنين يلاحقون الرعاة في المنطقة بشكل متواصل منذ أيام.


وكان مستوطنون قد أقاموا قبل أيام حظيرة أبقار في المنطقة، وسط تخوفات من أن تكون نواة لبؤرة استيطانية رعوية.


يذكر أن المستوطنين يلاحقون الرعاة بشكل شبه يومي في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية، ويجبرونهم على مغادرة المراعي، وفي المقابل، تنتشر العديد من البؤر الاستيطانية الرعوية في المنطقة، ويستولي المستوطنون بموجبها على آلاف الدونمات من الأراضي الرعوية.


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