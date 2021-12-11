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السبت، 11-12-2021 01:37 م

نابلس: مستوطنون يقطعون 600 شجرة مثمرة من أراضي دير شرف

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الوكيل الإخباري-قطع مستوطنون، اليوم السبت، 600 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات من أراضي دير شرف غرب نابلس.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، لوفا، إن الفلسطينيين توجهوا صباح اليوم إلى أراضيهم في منطقة الحرايق غرب دير شرف، المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون"، التي جرى استصلاحها قبل خمس سنوات، ليكتشفوا ان المستوطنين قطعوا هذا العدد من الأشجار المثمرة.


واضاف ان مساحه الاراضي تقدر بـ68 دونما، وتعود ملكيتها لأبناء عوض أبو صفد، وغازي عنتري، عبد الرحيم سليمان ونور الدين سليمان.

 

وفا

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